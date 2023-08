Obsežen predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 je vložen v DZ. Na 180 straneh vsebuje 140 členov, med ukrepi, ki so pritegnili največ pozornosti, pa sta solidarnostna delovna sobota in solidarnostni prispevek. Sredstva s tega naslova bodo šla po predlogu v sklad za obnovo Slovenije. Predlog zakona predvideva, da bo lahko delodajalec za ...