Nov interventni zakon predvideva tudi ukrep hitrejšega zaposlovanja tujih delavcev v poklicih, ki so potrebni za odpravo posledic poplav in za tujce, ki prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v Sloveniji. Sem sodijo delavci iz vseh držav Zahodnega Balkana, razen Kosova. Ta ukrep bo veljal letos in naslednje leto do konca avgusta.