Riera ostaja kralj Stožic: Celje spravilo Olimpijo na kolena SiOL.net Na derbiju šestega kroga prve slovenske nogometne lige so Celjani v Stožicah s 4:2 premagali Olimpijo. Aljoša Matko je prvi gol na tekmi zabil že v 55. sekundi. Kot prva sta se v petek v boj za točke podala Aluminij in Mura (0:1). Sobotna tekma Koper – Rogaška je bila odpovedana, saj gostje v kadru niso imeli dovolj (osem) doma vzgojenih igralcev. Vedno razburljiv obračun Maribora in Domžal se je v soboto končal z 1:1, precej dela so imeli tudi sodniki (dvakrat je posredoval VAR).

