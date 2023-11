Izrael napada bolnišnice, Blinken poziva k humanitarnemu premoru 24ur.com ZDA so pozvale Izrael, naj zagotovijo več humanitarne pomoči v Gazi in naj si bolj prizadevajo za zaščito palestinskih civilistov. Izraelski premier je dejal, da prekinitve ognja ne bo, dokler Hamas ne izpusti vseh talcev. Izraelske enote so sicer še bolj utrdile obkolitev Gaze, bolnišnice pa so še vedno v kritičnem stanju, saj jim primanjkuje goriva.

