Zaradi suma spolnega napada na žensko v Ljubljani aretirali dva Maročana 24ur.com Na Policiji so nam potrdili, da je na območju Tabora v Ljubljani neznana oseba na eni izmed zelenic na tleh zadrževala žensko, osumljenec pa je nato v družbi še z eno osebo zbežal s kraja. Na kraj je prihitelo več patrulj, na podlagi podanega opisa pa so prijeli 26- in 23-letnega državljana Maroka.

