FOTO: Zagorelo vozilo, ogenj se je razširil tudi na gospodarsko poslopje Lokalec.si Ob 22.55 je v Mali vasi, občina Gorišnica, gorelo osebno vozilo, katero se je nahajalo pod gospodarskim poslopjem. Požar, v katerem je zgorelo vozilo, drugega pa poškodoval je zajel tudi gospodarsko poslopje v velikosti 10 x 15 metrov ter uničil ostrešje, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Gajevci-Placerovci in Muretinci so požar pogasili.

