Ob 16.33 je v Vuhredu v občini Radlje ob Dravi, oseba skočila z mosta v reko Dravo. Oseba je do prihoda gasilcev PGD Vuhred sama prišla iz vode. Gasilci so osebi do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so jo prepeljali v ZD Radlje ob Dravi.