Ob 15.30 je na Razvanjski cesti v Mariboru gorelo v kletni kotlovnici stanovanjske hiše. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Razvanje so požar pogasili in objekt pregledali s termovizijsko kamero ter ga prezračili, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Tri osebe so reševalci NMP Maribor, zaradi vdihovanja dima, prepeljali v UKC Maribor, še navaja uprava.