Škofje v poslanicah zaželeli blagoslovljene in mirne velikonočne praznike 24ur.com Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji so v poslanicah vsem zaželeli blagoslovljene in mirne velikonočne praznike. Kot so zapisali, velikonočni teden obelodani krhkost človeškega življenja, ob tem pa so poudarili Kristusovo zmagoslavje, ljubezen, mir, medsebojno spoštovanje in veselje. Tudi Papež kljub zdravstvenim težavam načrtuje vodenje velikonočnih slovesnosti.

Sorodno









































Omenjeni Ljubljana

Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Primož Roglič