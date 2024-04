Pri maši proti evtanaziji Dnevnik Ob največjem krščanskem prazniku, veliki noči, je novomeški škof Andrej Saje v svoji pridigi poudaril, da je velika noč praznik resničnega življenja, in se ob tem dotaknil tudi evtanazije. »Recimo življenju 'da'! To je še posebno pomembno, ker so v...

