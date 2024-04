Papež Frančišek v velikonočni poslanici mestu in svetu pozval k prekinitvi ognja v Gazi Demokracija Piše: STA Papež Frančišek je danes v tradicionalni poslanici ob veliki noči opozoril na vojne v svetu in spomnil na žrtve številnih konfliktov. Na Trgu sv. Petra v Vatikanu, kjer se je zbralo na deset tisoče vernikov, je pozval k prekinitvi ognja v Gazi in dostopu humanitarne pomoči v tej palestinski enklavi. Spomnil je tudi na vojno v Ukrajini. Papež je danes ob vrhuncu velikonočnih praznovanj

