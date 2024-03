Robert Golob: “Simbolika velike noči sporoča, da se lahko tudi v najtežjih časih nadejamo zmage dobrega nad zlom” topnews.si Premier Robert Golob je v današnji velikonočni poslanici vsem voščil vesele velikonočne praznike. Poudaril je, da je simbolika velike noči močna, da nam govori o odnosu posameznika do skupnosti in o nujnosti mirnega premagovanja nasprotij. Predvsem pa nam sporoča, da se lahko tudi v najtežjih časih nadejamo novega jutra, je zapisal. “Spoštovane državljanke in državljani, […]...

