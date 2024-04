Trgovec Golob z evrokomisarjem prehiteval zakon, koalicijo in pamet Demokracija Piše: Peter Jančič (Spletni časopis) V svobodi so potrdili, da bo po neuspešnem trgovanju Roberta Goloba s položajem slovenskega komisarja v evropski komisiji, ki ga je ponujal tudi Marti Kos, da bi ta vodila evropsko listo njegove stranke, bodoči evropski komisar nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaža Vesel. A Vesel ne bo tudi na listi kandidatov za evropski parlament Svobode in to z razl ...

Sorodno