Vse oči uprte v Izrael: kako se bo odzval na napad Irana? SiOL.net Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so po sobotnem napadu Irana na Izrael sklicali izredno zasedanje."Maske so padle," je na zasedanju dejal izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan in Varnostni svet pozval, naj ukrepa proti Iranu. Medtem so oči še vedno uprte v Izrael. Po večurnem zasedanju izraelskega vojnega kabineta še ni jasno, kakšen bo njihov odziv. Je pa danes zjutraj tiskovni ...

Sorodno



























































































































Omenjeni Izrael

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Luka Dončić

Janez Janša

Milan Kučan