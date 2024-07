Popoldne možne močnejše nevihte Primorske novice V večjem delu države lahko danes popoldne pričakujejo močnejše nevihte, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) izdala oranžno vremensko opozorilo. Možni so toča, močni sunki vetra in krajši nalivi. Arso ob tem svari pred nevarnostjo zadrževanja na prostem in v bližini dreves, daljnovodov in v bližini hudourniški vodotokov.

