Nevihte so že dosegle Slovenijo, nevihtne celice se pomikajo proti severovzhodu N1 Julij se je začel s prehodom vremenske motnje. Severozahodni del Slovenije so tako že zajele nevihtne celice, ki se pomikajo proti severovzhodu. Po napovedih meteorologov Agencije RS za okolje (Arso) lahko v drugi polovici dneva pričakujemo krajevna neurja z udari strel, nalive, sunke vetra in ponekod tudi točo. Zaradi burnega vremenskega dogajanja je Arso za celotno državo izdal oranžno vremensk ...

