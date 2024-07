7. etapa: danes vožnja na čas, med favoriti Evenepoel, Pogačar, Vingegaard, Roglič ... RTV Slovenija Po dveh ravninskih etapah in obračunih sprinterjev je danes na Dirki po Franciji na sporedu prva vožnja na čas. Gre za 25,3 km dolgo preizkušnjo med krajema Nuits-Saint-Georges in Gevrey-Chambertin. Prva favorita sta Tadej Pogačar in Remco Evenepoel.

