Med 7. 7. in 8. 7. so (takrat še) neznanci z njive pri Dolenjih Lakovnicah izkopali in odpeljali okoli 200 kg krompirja. Med preiskavo so policisti uspeli ugotoviti identiteto 27-letne osumljenke in 32-letnega osumljenca. Na območju Brezja so jima del ukradenega krompirja zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. preberite več »