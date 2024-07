Policisti so v nedeljo popoldne posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v novomeški bolnišnici, v kateri naj bi se moški nedostojno vedel do osebja in pacientov, grozil in zahteval takojšnjo obravnavo. Policisti so vzpostavili javni red in mir, 26-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola, pa izdali plačilni nalog. O tem smo na kratko že poročali, nam je pa o tem pisal eden od očividcev doga ...