Golob v Washingtonu: Naš skupen cilj sta blaginja in demokracija za cel svet Dnevnik Premier Robert Golob, ki se v Washingtonu udeležuje vrha zveze Nato, je na sprejemu za slovenske in ameriške predstavnike izpostavil pomen deljenja skupnih ciljev, kot sta blaginja in demokracija, pri čemer pa da velikost in moč države

Sorodno