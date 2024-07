(VIDEO) “Ukrajina bo ustavila Putina” – Ameriški predsednik Joe Biden v slavnostnem govoru na vrhu Nata pozornost preusmeril stran o svojih težavah in fokus preusmeril na opozorila Putinu topnews.si V ameriški prestolnici se je v torek uradno začel vrh zveze Nato, ki so ga voditelji 32 držav članic začeli s proslavo ob 75. obletnici zavezništva. Osrednji del vrha bo danes in v četrtek, ko bodo med drugim razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini. Vrh je v dvorani Andrew Mellon, kjer je 12 ustanovnih članic 4. […]...

