Piše: Peter Jančič (Spletni časopis) Poročila in posnetki iz vrha Nata v ZDA so pokazali, da sem nepopolno poročal, da je v ZDA odpotoval premier Robert Golob z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. V delegaciji je v resnici še premierova partnerka Tina Gaber, kar kaže posnetek: Sprejem, ki ga je priredil veleposlanik Iztok Mirošič na veleposlaništvu v Washingtonu. ...