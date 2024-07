Rumeno vremensko opozorilo zaradi možnosti neviht Primorski dnevnik Nad Furlanijo-Julijsko krajino je nastal velik in organiziran nevihtni sistem, ki se pomika v smeri severovzhod-vzhod in bo kmalu dosegel zahodno Slovenijo, poroča Arso. Spremljajo ga lahko močni nalivi in sunki vetra, ni izključena tudi toča. Na območju severnega Jadrana je prehodno možna tudi tramontana. Deželna civilna zaščita pa je za celotno deželno območje izdala rumeno opozorilo zaradi možnos ...

