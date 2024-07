Zaslišanje daruvarskega morilca: motiv za streljanje prepir z mamo zaradi plačevanja stroškov za dom? SiOL.net Upokojeni vojaški policist Krešimir Pahoki je v ponedeljek vstopil v dom starejših občanov v Daruvarju in s strelnim orožjem ubil šest ljudi. Kot poročajo hrvaški mediji, so morilca zjutraj zaslišali in predali nadzorniku pripora, iz bolnišnice pa so sporočili, da se pri njih zdravijo še štirje ranjenci. Njihovo stanje je stabilno.

