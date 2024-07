Slovenska hiša je stična točka Primorske novice Nekdanja judoistka Urška Žolnir Jugovar, ki je osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo slovenskih športnic, ima pomembno vlogo na olimpijskih iger v Parizu, saj je programska vodja Slovenske hiše. V vodstvih posameznih ekip so tudi nekdanji športniki, kot so atletinja Marija Šestak, judoist Gregor Brod, rokometaša Uroš Zorman in Anja Frešer ...

