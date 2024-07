Olimpijske igre: Pariz doživel kibernetski napad in padel v temo Demokracija Piše: Moja Dolenjska “Nekaj po polnoči. Pariz je v temi: izpad elektrike na več območjih. Po poročanju gre za širok iranski kibernetski napad na Francijo.” Tako je na omrežju X zapisal eden od sledilcev, ki skrbno spremlja tuje medije in dogajanja tako na olimpijskih igrah kot drugod po svetu. To pa ni edini napad v Franciji. V petek so iz francoskega železniškega podjetja SNCG sporočili, da je bi ...

Sorodno























































































































































































































Omenjeni Francija

kibernetski napadi

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Milan Kučan

Robert Golob

Nataša Pirc Musar