Od slovesnega odprtja do zlatega Evenepoela in iskanja slovenskih barv RTV Slovenija "Slovenski kolesarji bodo izpustili vse oglede pred cestno dirko, v Parizu se bodo zbrali šele v sredo. Udeleženci Toura so razumljivo iztrošeni, a urnik se je vedel vnaprej," pred drugo polovico kolesarskega sporeda razmišlja Toni Gruden.

Sorodno