(VIDEO) “Žal, jaz nisem prejela vabila…” – Urška Klakočar Zupančič razočarana, ker ni prejela vabila za Pariz, medtem ko je Tina Gaber, ki je imela vabilo in avionsko karto, ostala doma topnews.si Uradne otvoritve poletnih olimpijskih iger v Parizu se je, udeležil tudi premier Robert Golob, čeprav to sprva ni bilo predvideno. Golob naj bi v Pariz odpotoval na posebno povabilo tamkajšnjega predsednika Emmanuela Macrona in s tem menda dobil pravico do VIP-udeležbe poleg predsednice Nataše Pirc Musar in njenega moža Aleša Musarja. Medtem, ko so […]...

