Francoske železnice po napadih v celoti odpravile škodo Primorske novice Francoske železnice so danes sporočile, da so popravila po napadih na omrežje hitrih vlakov TGV v celoti končana in v ponedeljek ne bo več zamud za potnike. Zaradi napadov, za katere francoske oblasti verjamejo, da so bili načrtovani, je bil v minulih dneh prekinjen promet med Parizom in nekaterimi deli države kot tudi z nekaterimi prestolnicami.

Sorodno



















































































































































































































Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Darko Jorgić

Janez Janša

Robert Golob

Peter Kauzer

Nataša Pirc Musar