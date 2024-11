Novi Sad: V tragediji umrli tudi deklici in njun dedek, eni osebi amputirali obe nogi #video SiOL.net Tragična nesreča v Novem Sadu v Srbiji, ki jo je povzročila zrušitev nadstreška na železniški postaji, je po zadnjih uradnih podatkih vzela 14 življenj, nekateri viri pa medtem poročajo o 16 smrtnih žrtvah. V bolnišnici sta zaradi prehudih poškodb umrli tudi deklici, stari devet in pet let, v nesreči pa je že v petek umrl tudi njun dedek. Umrla naj bi tudi deklica, stara šest ali sedem let. V Srbi...

