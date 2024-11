Trump po zmagi v Severni Karolini in Georgi vse bližje 270 elektorskim glasovom in Beli hiši topnews.si Republikanec Donald Trump zmagal v zvezni državi Severna Karolina in Georgi dveh od sedmih t. i. nihajočih zveznih držav. Agencija AP je zmago Trumpa v Severni Karolini razglasila prva na podlagi vzporednih anket in prvih rezultatov štetja glasovnic. Kot so pojasnili, je po preštetju 90 odstotkov glasovnic Trump v vodstvu za 130.000 glasov. Glede na […]...

