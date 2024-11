Nemški ekonomski inštitut: Politika Trumpa bo prinesla velike težave Nemčiji in EU-ju RTV Slovenija Ekonomska politika Donalda Trumpa, ki je bil spet izvoljen za predsednika ZDA, bo prinesla velike težave Nemčiji in EU-ju, so ocenili v münchenskem ekonomskem inštitutu Ifo.

Sorodno