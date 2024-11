Na Floridi volilci rekli “ne” širitvi pravice do splava N1 Na Floridi so volilci na referendumu zavrnili krepitev pravice do umetne prekinitve nosečnosti v tej ameriški zvezni državi. V veljavi tako ostaja restriktiven zakon, ki prepoveduje splav po šestih tednih nosečnosti, poročajo ameriški mediji.

