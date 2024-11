Po Trumpovi volilni zmagi se obeta gladek postopek do prevzema predsedniškega položaja Primorske novice Volilna zmaga republikanca Donalda Trumpa obeta gladek postopek do njegovega ponovnega prevzema položaja predsednika ZDA, saj so poraženi demokrati na čelu s predsedniško kandidatko Kamalo Harris med kampanjo zagotavljali, da ne bodo delali težav.

