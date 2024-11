Z novelo ZSICT do večje pravne varnosti vseh udeležencev v sodnih postopkih Vlada RS V Državnem zboru so danes poslanci obravnavali novelo Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki predstavlja pomemben korak k učinkovitejšemu pravnemu sistemu in k večji pravni varnosti vseh udeležencev v sodnih postopkih.

