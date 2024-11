Državni zbor je sprejel novelo Zakona o kritični infrastrukturi Vlada RS Zakon o kritični infrastrukturi je bil pripravljen zaradi prenosa Direktive Evropskega parlamenta (2022/2557) in Sveta z dne 14. decembra 2022 o odpornosti kritičnih subjektov v pravni red Republike Slovenije. Slovenija je tako med prvimi državami, ki so to direktivo prenesle v svoj pravni red.