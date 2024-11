Čigave glasove je dobil Anton Rop? 24ur.com Na političnem prizorišču se dan po tajnem glasovanju o guvernerju Banke Slovenije vrstijo ugibanja, čigave glasove je dobil Anton Rop. Čeprav so mu podporo odrekle vse parlamentarne stranke, je namreč zanj glasovalo 24 poslancev. Da so glasovali tako kot so napovedali, poudarjajo v vseh parlamentarnih skupinah. Od kod torej glasovi ZA Ropa? Je tajno glasovanje razkrilo razpoke v koaliciji ali gre...

