Na mejnem prehodu Obrežje so policisti v sredo 26-letniku zasegli večje število ponarejenih 50-evrskih bankovcev. Osumljenca so pridržali in mu odvzeli ponarejene bankovce, proti njemu bodo podali kazensko ovadbo. Ob tem pa policisti občane opozarjajo, naj bodo še zlasti v prihajajočem prazničnem času pozorni pri poslovanju z gotovino.