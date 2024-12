Policisti na mejnem prehodu 26-letniku zasegli šop ponarejenih bankovcev za 50 evrov RTV Slovenija Policisti so na mejnem prehodu Obrežje pri 26-letnem slovenskem državljanu našli za več kot 3000 evrov ponarejenih bankovcev. Ponarejene petdesetake so mu zasegli in ga pridržali, vse ljudi pa ob tem pozivajo k previdnosti pri poslovanju z gotovino.

