Kriminalisti in policisti PP Krško so na območju nakupovalnega centra v Krškem včeraj okoli 13. ure zalotili in prijeli dva osumljenca, ki sta kradla po prodajalnah. Zoper 33- in 44-letnega osumljenca iz Srbije so uporabili prisilna sredstva, jima odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Večjo količino ukradeni ...