Hodila sta od prodajalne do prodajalne, dokler niso prišli policisti zurnal24.si Policisti so zalotili in prijeli tatova. Zdaj preverjajo njuno morebitno vpletenost v tatvine iz drugih prodajaln na območju Slovenije

Sorodno















Omenjeni Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Anže Kopitar

Boštjan Poklukar

Janja Garnbret