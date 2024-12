Okoli 15.30 so policisti na Otoški cesti v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Ford Focus zaradi nezanesljive vožnje. Ugotovili so, da 38-letni voznik iz okolice Brežic nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega je vozil neregistrirano, tehnično neizpravno in nezavarovano vozilo, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu avtomobilu. Voznik je v vozi...