Šeško zadel v polno ob pomembni zmagi Leipziga 24ur.com Nogometaši Leipziga so v zadnji tekmi 14. kroga nemške lige premagali Eintracht Frankfurt z 2:1 in se z njim po točkah izenačili (27), ostali pa so na četrtem mestu. Za saško ekipo je prvi gol na tekmi dosegel slovenski zvezdnik Benjamin Šeško. Na lestvici še naprej vodi Bayern, ki je v soboto izgubil v Mainzu.

