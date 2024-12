Poklukar naj bi še naprej imel Golobovo zaupanje 24ur.com Se bosta morala notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić posloviti od svojega položaja, ali pa ju bo koalicija zaščitila? Medtem, ko kolicijske stranke od ministra zahtevajo pojasnila, se iz stroke že vrstijo jasni pozivi k njegovemu odstopu. Razburile so domneve nepravilnosti pri Centru za varovanje in zaščito, ki se sooča z očitki, da so policisti brez poobl...

Sorodno