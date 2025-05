Piše: dr. Metod Berlec V teh dneh se spominjamo 80. obletnice konca druge svetovne vojne, ki je s svojimi grozotami močno prizadela evropsko celino. Na slovenskih tleh je en totalitarni sistem (nacionalni socializem), zamenjal drug (komunizem). Številni so svoja življenja reševali z begom proti zahodu in severu. Predstavniki slovenskih predvojnih demokratičnih strank, ki so se 3. maja 1945 tajno ...