Foto: Za nami so polfinalni nastopi projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo Vestnik Nastopilo je pet mladih pevk iz tekmovanja v Beltincih in Lendave, pridružile pa so se jim tudi pevke iz Štajerskega konca, kjer ravno tako poteka ta projekt.

Sorodno





















































































































Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Andreja Katič

Tina Maze

Nataša Pirc Musar

Zoran Janković