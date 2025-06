Mariborski policisti v zadnjih 24 urah prejeli 275 klicev na pomoč Lokalec.si Policisti Operativno – komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so na številko policije 113 za komunikacijo v sili, v času od 5. ure 6. 6. 2025, do 5.ure 7. 6. 2025 prejeli 275 klicev, med katerimi je bilo 111 interventnih dogodkov. Od tega: – 20 dogodkov s področja kriminalitete. Največ je bilo tatvin in poškodovanj tuje stvari. Obravnavali so primer nasilja v družini, kjer je bila kršit ...

