Osumljenima napada na ribniškega župana odvzeli prostost RTV Slovenija Policisti so zaradi novih ugotovitev v primeru napada na ribniškega župana 25-letnemu in 18-letnemu osumljencu odvzeli prostost. Pridobljene informacije so predstavili pristojnemu tožilstvu, ki je ugotovilo znake suma kaznivega dejanja nasilništva.

