Nov preobrat: Pridržali še enega domnevnega napadalca na ribniškega župana Dnevnik Policisti so v ponedeljek zvečer aretirali in pridržali tudi 25-letnika, ki naj bi bil eden izmed treh nasilnežev, ki so razgrajali na ribniški gasilski veselici, dva med njimi pa sta napadla tudi ribniškega župana.

Sorodno













































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Anže Logar

Matjaž Kek

Janez Janša