Poklukar o napadih na šole: Grožnja je realna tudi pri nas RTV Slovenija Grožnja napadov na šolah je realna tudi v Sloveniji, realna je povsod po svetu in na vseh šolah, ocenjuje minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki zagotavlja, da se slovenska policija na to pripravlja in se primerno usposablja.

